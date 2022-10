El enfado de Terelu y Carmen Borrego: se enteran de las consecuencias de las imágenes de Paola huyendo de la prensa en patinete

"Me acaban de decir que una persona de la DGT, Dirección General de Tráfico, se ha puesto en contacto con el programa, que van a ver las imágenes para proceder a multarle", ha entonado Adela y Terelu ha reaccionado saliendo del plató: "Al final me cabreo y no vengo ningún día entre semana". Y Carmen Borrego cree que su nuera "ya ha tenido bastante" y no entiende esto: "Ha cometido un error, pero esto me parece tan sucio".