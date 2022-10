Belén Esteban advierte ante la serie documental de Jesulín: "Yo no soy muda ¿Eh?"

Jesulín de Ubrique va a hacer una serie documental en la que hablará de su vida y Belén Esteban reacciona desde 'Sálvame'. La colaboradora entiende que lo haga, no lo critica, pero deja claro que si hablan de ella, no se va a callar.

Pero ¿Aparecerá Belén en la serie? ¿Se hablará de ella? La colaboradora de ‘Sálvame’ lo tiene muy claro, ni va a salir ni cree que se aborde lo que ella ha vivido con el diestro: “Creo que no me va ni a nombrar”.

Sin embargo, Belén explicaba que no teme una revancha porque a lo largo de este tiempo nadie le ha impedido hablar: “Él no ha contestado porque no le ha dado la gana o porque no le venía bien”.