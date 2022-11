Los compañeros de Alba Carrillo y Jorge Pérez avisaron: "Te lo advertimos todos en la fiesta"

Porta asegura haber presenciado cómo Alba se acercó “hasta tres veces” a Jorge y, siendo objetiva, no vio que le siguiera “el rollo”. Cree que la “culpa” es de Jorge, que Alba es libre, pero dejaba caer: “Cada uno utiliza su libertad como quiere, si es tu amigo tienes que respetar sus valores”.

Pasado el tiempo en la fiesta, Cristina se dio cuenta de que Jorge y Alba eran la “comidilla” del lugar y se quedó “con ganas” de alertar a su compañero, pero estaban en un lugar al que no podía acceder. Además, explica que alguien lo hizo: “No tuvo buena respuesta (…) Hay una persona que se lleva a Jorge y la reacción de la otra persona no es muy positiva”.

Verdoy recordaba que Alba es una mujer soltera y, en cuanto a Jorge, decía: “Que se lo piense mejor la próxima vez que te lo advertimos todos”. Es más, según María, Alba nunca ha disimulado una “atracción descarada”, algo ante lo que él “se reía”: “Yo hablé con él, le dije que estaba rodeado de 500 periodistas con móviles y me dijo que no, que había hablado con ella, que sabe que le gusta pero que no iba a pasar nada”.