Alba Carrillo se harta: "Hay cosas que estoy escuchando de Jorge que no me están gustando"

Jorge Pérez y Alba Carrillo protagonizan un polémico vídeo grabado durante la cena de empresa y él reconoce haber traspasado todos los límites

Alba Carrillo está molesta con Jorge Pérez: "Creo que ha dicho cosas por detrás"

Tras las palabras de Alicia Peña, mujer de Jorge Pérez, Alba Carrillo decía: “Yo tengo un hijo y merece el mismo respeto que los hijos de Jorge”

Alba Carrillo está más que harta, se define “reventada” ante la polémica por su comprometido vídeo con Jorge Pérez durante la cena de empresa. La colaboradora niega que haya habido nada más con su compañero, ha hablado con Jorge y se muestra molesta con él por declaraciones como las que ha hecho sobre un supuesto “juego peligroso”. Además, dejaba caer algo: "Creo que ha dicho cosas por detrás".

La modelo asegura que ella siempre es cariñosa con quien tiene confianza, niega la polémica con Jorge Pérez, desmiente haberle visto fuera del trabajo y está dispuesta a tomar medidas legales contra quien lo diga o insinúe.

La conversación de Alba Carrillo y Jorge Pérez

A Alba le “duele” lo que le está pasando a Jorge, dado que es su “amigo” y está casado, pero deja claro que ella está soltera: “Hago lo que me das la gana”. Por ello, decidió llamarle para hablar con él: "Estuvimos hablando un poco porque quería aclarar unas cosas y ya está".

Alba Carrillo, enfadada con Jorge Pérez

Eso sí, reconocía que está molesta con algunas de sus palabras y es que Jorge habló de “juego peligroso”: “Pero Jorge ¿Qué dices? No entiendo lo que significa, me gustaría que me lo explicara, es verdad que hay cosas que estoy escuchando de él que no me están gustando pero me voy a mantener tranquila”.

“Yo estoy ya de dramas hasta la punta de las narices”, se quejaba la modelo, que le restaba importancia a la situación: “Esto ha sido una cosa que le pasa a todo el mundo, que hace todo el mundo y ya está bien, vamos a dejar de dramatizar”.

Por el momento, sigue considerando que son “amigos” pero reconoce que tienen una "conversación pendiente” y dejaba caer: “Creo que ha dicho cosas por detrás y todo que no me han gustado”.

“Ya no puedo más”, reiteraba Alba y es que también siente que la señalan como la culpable en redes sociales: “ Dicen que he sido la pecadora que le ha sacado de su tranquilidad, hombre, en fin…”

La modelo cree que tiene que ser “honesta” y no mentir porque luego no se entienden sus reacciones: “Luego cuando me dan los chispazos dicen ‘ha saltado’ y no, es que llevo contenido…”

Alba Carrillo responde a las palabras de Alicia Peña, mujer de Jorge Pérez

Alicia se muestra dispuesta a continuar con su matrimonio y a sacar algo positivo de la situación, aludía a sus cuatro hijos y Alba, desde el plató de ‘Ya es mediodía’, respondía: “Yo tengo uno y merece el mismo respeto que los hijos de Jorge”.

“Muy bien que os queráis todos, pero yo estoy aquí y me merezco el mismo respeto y tengo la misma familia, tener un hijo no es menos que tener cuatro y tengo un proyecto de vida”, insistía.

El enfado de Alba Carrillo con sus compañeros por grabarle durante la fiesta