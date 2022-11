Jorge Pérez no estaría durmiendo en casa con su mujer: "Está en casa de su representante"

Tras la confirmación de Marta López, que cuenta que Jorge Pérez acudió a su casa tras saber que Alba Carrillo iba a dormir allí, Adela González lanzaba una pregunta en 'Sálvame': "¿Por qué Jorge no está durmiendo en su casa con su mujer?" Y es que, según ha podido saber el programa, el colaborador estaría durmiendo en casa de su representante.

Marta López nos ha confirmado que tras su coqueteo en una fiesta, Jorge Pérez acudió a su casa tras hablar con Alba Carrillo, que iba a dormir allí. La colaboradora de ‘Sálvame’ no ha entrado en detalles sobre lo que sucedió o no en su salón, pero sí que les echó “una charla en plan madre” y que cuando se despertó a la mañana siguiente ninguno de los dos estaba ya.

Tanto Jorge Pérez como su mujer, Alicia Peña, aseguran que van a luchar por su matrimonio, parece que Alicia cree lo que su marido le cuenta pero hay algo que desconocemos y que nos desvelaba Adela González en ‘Sálvame’: “Te vamos a dar un dato ¿Por qué Jorge no está durmiendo en su casa con su mujer? Está durmiendo en casa de su representante”.

Marta López, que no parecía sorprendida, negaba con la cabeza y decía de su amigo: “Jorge está destrozado”. Además, habló con Alicia y aunque notó que estaba “mal” percibió que creía a su marido.

Sin embargo, minutos después, María Patiño apuntaba que Jorge Pérez le ha contado a su mujer “toda la verdad” de lo que ocurrió en casa de Marta con Alba Carrillo y, a pesar de todo, aseguraba que el colaborador y su pareja “están juntos en casa”. En ese momento, Marta López reaccionaba con unas elocuentes palabras: “Yo no sé las tragaderas que tienen algunas personas”.

Marta cuenta que, en el taxi, Alba Carrillo llamó a Jorge, le dijo que iba a casa de Marta y él se presentó allí minutos después. Marta cuenta que ella misma le recibió, que les echó "una charla en plan madre" y que llegaron al acuerdo de decir que Jorge nunca había ido a su casa. "Yo me fui a dormir y cuando me levanté ya no estaban", aseguraba Marta.