Alejandra Rubio desvela por qué teme presentarse a un casting: "Me da pánico..."

Alejandra Rubio se ha pronunciado acerca de la nueva amistad que ha surgido entre Belén Rodríguez y Gustavo, el chófer de su abuela, María Teresa Campos. La hija de Terelu Campos se expresaba al respecto el pasado fin de semana después de que Belén Ro intentara tirar por tierra su imagen.

“No es que se hayan aliado Gustavo y Belén, ellos son amigos desde hace de un montón de tiempo, tienen una amistad súper fuerte. Yo no había escuchado las últimas declaraciones de mi madre. Yo creo que Gustavo no participa como tal en llamar, pero me hubiera gustado que le hubiera dicho a mi madre lo que estaba haciendo”, comenzaba.

“Pero también entiendo que al ser íntimos amigos haya querido proteger a Belén. Al final Gustavo estaba entre medias. Yo quiero proteger a mi abuela todo lo que pueda y más. Por eso decía que cómo estas personas que se están metiendo conmigo en televisión pueden ir después a comer a casa de mi abuela. Yo quería estar ahí para que estas personas no puedan usar nada en contra de mi familia”.

Su papel con la prensa y en televisión

Además, la colaboradora ha pasado por otro programa en el que ha hablado sobre su papel con la prensa y en televisión: “Siempre intento contestar a lo que me preguntan y ser amable. Intento que la Ale que sale en televisión sea la misma que en la vida rutinaria. Me considero una chica bastante sincera y eso me pasa factura. Soy muy joven y a veces me pongo nerviosa o meto la pata”.

