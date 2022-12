Junko organiza una misa funeral para Bernardo Pantoja: "Es un pulso a la familia Pantoja"

25 días después del último adiós a Bernardo Pantoja, su viuda ha organizado una misa funeral en Sevilla. Sin embargo, según el reportero de 'Sálvame' José Antonio León, la japonesa ha pegado carteles en los lugares a los que solía acudir su marido, espera que acudan todos aquellos que no pudieron ir al tanatorio a despedirse y no se espera que la familia Pantoja asista.

Se trata de una misa en honor a Bernardo en la Iglesia de San Gonzalo de Triana, en Sevilla. Quiere recordarle y que le acompañen todos aquellos que formaron parte de su vida, en especial, aquellos que no estuvieron en el tanatorio, bien porque no pudieron o bien porque no les dejaron entrar.