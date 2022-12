Kiko Matamoros niega que Makoke esté endeudada por su culpa: "Yo no soy el Ministro de Hacienda"

Kiko Matamoros ha reaccionado a las respuestas de Makoke en el polígrafo y niega que ésta pase apuros económicos por su culpa: "Estoy harto de escuchar que esta señora debe un millón de euros a Hacienda porque yo le he derivado la deuda. Yo no soy el Ministro de Hacienda, ni el Presidente del Tribunal Supremo, ni nada por el estilo", asegura.

" Durante 20 años he sostenido el tren de vida del que disfrutó está señora, su hijo, la novia de su hijo, mi hija, los perros y algún que otro amigo, y que tuve una deuda con Hacienda de 400.00 euros que se convirtió en un millón de euros con el tiempo", cuenta.

"Yo no tengo ninguna responsabilidad en esa derivación de la deuda. Me hubiera gustado que en el polígrafo se le hubiera preguntado si miente cuando afirma públicamente que la casa de la finca en Majadahonda la ha pagado ella. Hacienda le deriva la deuda porque hace una investigación y descubre que el 99% de los pagos los he hecho yo".