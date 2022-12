“¿A ti se te ocurriría, a alguien que tiene un problema con un familiar, ponerle unas imágenes con la familia del contrario para jo***?”, preguntaba Carmen a Jorge Javier Vázquez gritando a través del altavoz del móvil de Lydia Lozano, el presentador le recordaba que esas imágenes salieron publicadas en una revista y la aludida replicaba no la había comprado precisamente para no verlo.

Dicho esto, la hija de Teresa Campos hacía un llamamiento desesperado a sus compañeros: “De verdad, os lo pido por favor, compañeros, no lo estoy pasando bien”. Y es que cree que si se sigue hablando del tema, el conflicto “no tendrá solución”, por eso pide que no se aborde en directo : “Os ruego que dejemos este tema, dejad el tema de mi hijo, lo estamos pasando mal todos”.

Sin embargo, Jorge Javier Vázquez replicaba que la petición de Carmen es un poco “trampa” por algo que él sabe y que puede desvelar: “Tienes la cara de cemento armado, me acaban de pasar una información que me he quedado de piedra”.