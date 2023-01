Carmen Borrego vuelve a 'Sálvame' tras su espantada y explica por qué se fue: "No estaba en condiciones de hacer el numerito"

Carmen Borrego estalló tras las informaciones que apuntan al hombre de confianza de María Teresa Campos como presunto topo de la familia

La colaboradora de 'Sálvame' vuele asegurando que no se va a esconder de nada y que será valiente

“¿En qué momento decidiste que querías volver a mi programa?”, le preguntaba Jorge Javier Vázquez

24 horas después de su espantada, Carmen Borrego vuelve a 'Sálvame' tras abandonar y lo hace asegurando que esta vez no se va a esconder. Ante las preguntas de Jorge Javier Vázquez, Carmen explicaba que no se fue con la intención de no volver y que si decidió marcharse fue porque estaba sufriendo un ataque de ansiedad: "No estaba en condiciones de hacer el numerito".

Carmen Borrego estalló contra ‘Sálvame’ tras su conflicto con Kiko Hernández que señaló a Gustavo, hombre de confianza de María Teresa Campos, como “topo” de la familia: “¡Hasta que no me enterréis no vais a parar!”, decía la colaboradora, quitándose el micro y marchándose del plató del programa.

Es más, Carmen culpaba al programa de haberle estropeado la relación con su hijo, algo que no quiere que se vuelva a repetir. Con sus palabras, Carmen traspasaba unos “límites” que hacían que Jorge Javier Vázquez pidiera que nadie fuera tras ella.

El regreso de Carmen Borrego

24 horas después, Carmen ha vuelto. Arrancaba el programa ella sola en el centro del plató y viendo sus propias imágenes. Decía no estar orgullosa de ello, pero se mostraba dispuesto a dar la cara, ser “valiente” y en todo caso una “víctima” de la situación, pero no la responsable.

“Estoy aquí para aclarar muchas cosas y para decir que tengo el apoyo de mi familia y ellos el mío”, anunciaba Carmen y Jorge Javier Vázquez le preguntaba: “¿En qué momento decidiste que querías volver a mi programa?” Pero ella respondía que se fue no para no volver: “Me fui porque tenía un ataque de ansiedad y no estaba en condiciones de hacer el numerito que se estaba haciendo”.

Carmen Borrego respalda a Gustavo

Minutos después, Carmen se sentaba a solas con Jorge Javier Vázquez y defendía a Gustavo: “En 33 años de relación, todos nos podemos equivocar”. Y es que ella no ha visto grabaciones y solo pruebas como esta le harían cambiar de opinión.

Es más, en estos momentos ponen en la balanza lo sucedido y los intereses de su madre y Mª Teresa Campos siempre estará por encima: “No se va a tomar ninguna decisión si la decisión es hacerle daño a mi madre”.