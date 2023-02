Carmen Lomana y Ágatha siguen en pie de guerra: ''Cómo voy a tener una relación yo con ese''

La enemistad entre Carmen Lomana y Ágatha sigue dando mucho de lo que hablar

Carmen entra en directo en 'Sálvame': ''No digo lo que pienso de este señor, no lo digo’’

El programa ha conseguido hablar con los respectivos novios de ambas y la polémica ha saltado por los aires

No es un secreto que Carmen Lomana y Ágatha Ruiz de la Prada se llevan como el perro y el gato. El mal rollo entre ambas viene desde hace tiempo, en varias ocasiones hemos podido ver a las dos aprovechar algunos de sus momentos televisivos para hablar mal de la otra.

En ‘Sálvame’ hemos descubierto cuál sería el motivo de la enemistad entre ambas: un hombre. Al parecer, las dos habrían tenido al mismo novio en común y ahora el entorno al completo opina sobre el tema.

Jose Manuel Díaz Patón, el novio de Ágatha ha explotado y le ha declarado la guerra a Carmen Lomana debido a unas declaraciones que ha hecho la empresaria: ‘’No he contado nada de lo nuestro y si tienes un ataque de cuernos tienes mi teléfono y me llamas’’. Según él, ambos mantuvieron un affair hace tiempo y cree que Lomana no lo habría superado, pero Carmen Lomana lo niega todo.

Carmen Lomana habla en directo con el programa

Mayte Ametlla se ha desplazado hasta la casa de Carmen Lomana para hablar con ella, pero la empresaria no ha respondido al telefonillo y hemos procedido a llamarla por teléfono.

Carmen ha cogido el teléfono y ha explicado que está muy enfadada con todo lo que el novio de Agatha está contando: ‘’Lo único que han dicho son mentiras, no puedo bajar, me estoy vistiendo. Yo te quiero mucho como amiga, pero no vengas a mi casa (…) Este señor...que yo no quiero hablar porque a mí me cuesta mucho controlarme, mucho, ante semejantes barbaridades, va a seguir el rollo que es lo que quieren. No digo lo que pienso de este señor, no lo digo’’.

Al final, Lomana ha bajado para hablar en directo con nosotros y ha contestado muy enfadada: ‘’Tú sabes perfectamente que no ha pasado nada porque te lo he dicho. ¿Qué va a pasar con este señor?. Cómo voy a tener yo una relación con ese, anda’’. La empresaria se ha montado en el coche de muy malas maneras y ha emprendido su viaje hacia la ópera.

Luis Miguel ‘El Chatarrero’ entra en directo

María Patiño ha conseguido hablar con Luis Miguel, ex novio de Ágatha en directo en el programa y le ha contado toda la polémica en la que se ha visto involucrado, ‘’Yo no tengo ni idea, yo no sé nada de eso’’, respondía Luis Miguel atónito.

Ante la pregunta sobre si Ágatha sigue enamorada de él, ha contestado: ‘’Ah yo qué sé, cómo lo voy a saber yo eso. Yo no noto nada, como lo voy a saber, pregúntaselo a ella’’.

Al enterarse de que estaba en directo se ha echado para atrás y no ha querido seguir con la conversación: ‘’A mí dejadme de líos que yo no quiero líos’’, se ha despedido.

José Manuel Díaz Patón da su opinión sobre el tema

Lidia Lozano ha llamado a José Manuel Díaz Patón para saber qué es lo que opina el sobre la situación. ‘’Ella sabe que no me puede poner verde ni me va a poner verde, Lomana a mí porque no tiene por qué’’, ha comenzado explicando.

Ante la pregunta de Lydia de por qué entonces dijo esas palabras sobre Carmen Lomana mirando a cámara, se ha defendido: '’Yo no quiero hablar del asunto, en absoluto, se lo dije al periodista y no quiero seguir hablando de tema. Eso es agua pasada que no mueve molinos’’. Ha continuado: ''Yo me quería defender solo a mí, es lo único que quiero, que yo estoy fuera de este lío. Me extrañaría muchísimo que Carmen Lomana me estuviera poniendo verde''

Patón ha querido dejar claro que pueden hablar de él, Lomana y muchas personas más que le conocen, pero ha indicado que ''lo mejor que puede hacer es no hablar'' y ha lanzado una advertencia: ''El que quera hablar de mí pues ya hablará y ya tendré que poner los puntos sobre las íes si tengo que hacerlo, que para eso soy abogado''.