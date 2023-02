La aludida respondió desde ‘Sálvame’ que ella jamás ha callado a nadie y se preguntaba por qué Alicia reactiva polémicas cada pocos meses si hace más de 20 años que no tienen relación. Además, le dejaba claro que no le debe nada y que tampoco es ni su descubridora ni su salvadora, como insinúa.

En mitad del conflicto, los argumentos de Rafa Mora agradaron a Alicia, que se puso en contacto con él para darle las gracias. El colaborador no sabe a qué se refería en concreto, pero sí recordaba que dio dos argumentos: “Dije que había que ser agradecido si alguien te da una oportunidad, luego me enteré de que no había sido así”. Y, por otro lado, dijo que había que agradecer que una presentadora te lo ponga fácil porque a él no siempre le ha sucedido: “Yo lo he sufrido y lo he vivido”.