Terelu Campos responde al insulto de Gabriela Arrocet: "Me ha ido bastante bien siendo tonta"

Gabriela Arrocet cargó contra Terelu Campos por las palabras que dedicó a su padre, Bigote. " Tu hermana no es retrasada, es tonta", dijo Gabriela en directo a Carmen Borrego y la respuesta de la presentadora no se ha hecho esperar en 'Sálvame'...

Unas palabras de Edmundo Arrocet sobre María Teresa Campos despertaban el enfado de Terelu Campos. Bigote se quejaba de que María Teresa Campos esté lejos de la televisión y la presentadora le respondía que no era quién para cuestionar las decisiones que toman a nivel familiar. "Retrasado, no tienes dos dedos de luces", decía Terelu y Gabriela Arrocet, hija del humorista, intervenía en 'Sálvame' días después y plantaba cara a Carmen Borrego diciendo: "Todas las personas merecen respeto. Tu hermana no es retrasada, es tonta".