Rappel se emociona en su conexión con 'Sálvame' desde el hospital: "Tengo interés de vivir y de disfrutar de amigos como vosotros"

"Hace tres días estaba comiendo con algunos amigos y de repente empecé con una temblona como si me estuviese dando un ataque epiléptico en brazos, piernas, cabeza... No podía hablar y no sabía lo que me estaba pasando. Mis amigos se levantaron y pensamos en una muerte súbita y ya muerto", confesaba Rappel, todavía convaleciente.