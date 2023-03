Belén Esteban da la cara por Anabel Pantoja en 'Sálvame'

María Patiño le preguntaba entonces si no es posible que, tratándose de algo de adolescentes fuera una cuestión de gustarse y no algo físico y Belén negaba: “Yo hablo todos los días con Anabel, lo que me han dicho es que le ha visto tres veces”.

La influencer no ha soportado las preguntas de la prensa y, literalmente, echaba a correr con la excusa de que necesitaba entrenar. "¿Me dejas en paz, por favor? Estoy siendo respetuosa. No me apetece que me sigas", decía.