Los colaboradores cuentan cómo es Adela detrás de cámaras y opinan del tiempo que lleva en 'Sálvame'

Los colaboradores, en la parte para abonados de Mitele Plus , han aprovechado un comentario que Belén Esteban ha hecho sobre Adela González para decir lo que piensan de ella y el tiempo que lleva en ' Sálvame' .

"No es malo lo que te voy a decir, pero eres muy cotilla" , ha dicho Belén sobre Adela y la presentadora ha respondido: "Si sois unos cotillas todos". Lydia Lozano , tras esto ha contado cómo es la presentadora detrás de cámaras y es que cuando habla con algún compañero siempre pregunta por la persona a quién se están refiriendo.

"No lo pregunto por cotilleo, lo pregunto porque llevo 14 años de retraso, entonces contáis historias y yo me quedo pegada porque contáis unas cosas brutales...", ha explicado Adela. Además, la presentadora ha afirmado querer que el programa dure 14 años más porque seguro que seguirá preguntando porque "tiene memoria de chorlito, se me olvidan las cosas".