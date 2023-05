Alonso Caparrós rompe a llorar desconsoladamente al escuchar las palabras de sus compañeros: "Todavía siento mucha culpa de mi pasado"

Alonso Caparros no ha podido evitar romper a llorar. "Mi psicóloga me ha dicho que tiendo a romperme cuando escucho cosas buenas sobre mí. Ella lo achaca a que siento aún mucha culpa por mi pasado. A pesar que yo pensaba que era un tema resuelto, ella lo que me dice es que me siento muy culpable por lo que he pasado en mi vida", ha explicado muy emocionado.