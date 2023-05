Carlos Navarro, conocido como 'El Yoyas', continúa sin entregarse tras ser condenado por maltrato a su pareja, Fayna Bethencourt. Ella misma intervenía en 'Sálvame' asegurando que es "un mentiroso patológico" al que además se le ha dado la oportunidad de seguir "torturándome y violentándome" dándole voz en una entrevista. Por eso, lanzaba un llamamiento: "Que hagan algo, las cosas no están funcionando".

Tras las últimas declaraciones de 'El Yoyas', Fayna Bethencourt apuntaba que solo está escuchando a un "mentiroso" y recordaba que se trata de alguien que está condenado: "No estamos hablando de su palabra contra la mía, es una persona condenada, es un criminal huido de la justicia".

Además, se quejaba de que se le dé voz: "Aún se le da la oportunidad de seguir torturándome y violentándome en la distancia. Esa es la realidad, puede soltar las mentiras que quiera por la boca, es un mentiroso patológico, un cobarde que se esconde y no da la cara".

Y es que le da igual lo que diga de ella porque lo único cierto es que se ha dictado una sentencia: "Ya está todo dicho, lo que tiene que hacer es entregarse, que no lo va a hacer".

Fayna cree que está esperando a que prescriba su sentencia, que sucederá en el año 2027, y ella desea que este momento no se produzca. "Espero que no llegue ese día y que las fuerzas de seguridad no le haya encontrado", decía. Y es que entonces sería "un hombre libre" y se preguntaba: "¿Qué es lo que pasaría? Luego podría coger un avión o venir nadando, podría hacer lo que le diera la gana".