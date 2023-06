Kiko Hernández vuelve a 'Sálvame': las preguntas que tendrá que responder tras las informaciones sobre su supuesta boda con Fran Antón

El jueves 8 de junio saltó la noticia. ‘Sálvame’ anunciaba que Kiko Hernández estaba a punto de contraer matrimonio con el actor Fran Antón. Desde entonces no hemos escuchado al colaborador del programa, que ha guardado silencio ante los medios durante la polémica y las informaciones que han surgido en su contra. Pero ¿Qué preguntas tendrá que responder?

Nadie ha podido confirmar si ha habido o no boda, lo que sí sabemos es que se celebró una fiesta entre amigos y las dos familias en la Sala Las Vegas el sábado por la noche.

La polémica llegó no solo por el hermetismo de lo que allí se celebraba, sino por la peineta que dedicó a la prensa una de las invitadas y el momento de tensión que acabó con una moto en el suelo a la salida de otro de los coches.

En ‘Sálvame’ se especuló con la posibilidad de que Kiko hubiera firmado una exclusiva parar hablar de su supuesta relación y de su presunta boda. Según Mayte Ametlla, el colaborador habló con un “negociador” que habría resuelto sus dudas sobre si hablar o no del tema o sobre si posar o no.

"No acababa de reconocer que tenía una relación con Fran, pero el negociador le dice que que lo importante es que se haga unas fotos chulas con Fran, que salgan juntos y que diga que está enamorado. El dice 'bueno estaría dispuesto y cuando me digas cuánto vale esa exclusiva yo hablaré con Fran y él lo hará por mí", transmitía la periodista.

Por el momento, Kiko no ha hablado. Sin embargo, tras 72 horas de silencio sí se puso en contacto con la dirección de ‘Sálvame’ y transmitió dos cuestiones: "No se trata de la promoción de ninguna obra de teatro y no existe ningún tipo de exclusiva".