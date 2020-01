Abel asegura que ha recibido presiones tras contar su affaire con Fani de ‘La isla de las tentaciones’: “Tengo mil llamadas”

No ha dejado claro si las llamadas vienen de Fani o de gente cercana a ella pero Abel, que ya nos contó que pasó “un par de días” con la participante de ‘La Isla de las tentaciones’ cuando ya mantenía una relación con Christofer, asegura haber recibido “mil llamadas” que ya no atiende porque le tachan de “mentiroso” y de “falso”.

El expretendiente de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ explica que él solo ha confirmado la historia, que salió a la luz a través de otras personas y se defiende de quienes le critican por hablar de esto: “Yo no he venido, me habéis llamado”. Además, ha dejado claro que tiene "pruebas" de todo.