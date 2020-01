Adans Peres, sobre la situación de su tía, Paquita de Mónaco: "La vamos a sacar de la calle pero que deje de hablar en la televisión"

Paquita de Mónaco acudió a 'Sálvame' hace unas semanas para contar la terrible situación por la que estaba pasando: en la calle y sin recursos. Por ello, su sobrino Adans Peres, por quien saltó a la fama, ha visitado el programa para contar la verdadera situación de su tía, a pesar de que no tienen relación: "Me enteré de su situación por una llamada telefónica y me enfadé porque dijo cosas que no me gustaron. Su situación no le da derecho a contar cosas horribles de su familia".