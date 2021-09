“No quiero saber nada es lo único que puedo deciros”, dice Sara, evidentemente incómoda, ante las preguntas del reportero de ‘Sálvame’: “Quiero estar tranquila, no me apetece saber nada de este tema, haré lo que tengo que hacer, que es concentrarme en mi vida”.

Asegura que su madre se encuentra “bien” y se niega a hablar de su separación de Matías Urrea. Eso sí, no le sorprende nada y aclara: “Yo conozco a mi madre y es lo que hay, no es así así que…” En cuanto a si filtró o no información o las pruebas de que hablaba mal de su madre, Sarah se mostraba tajante: “Eso es imposible (…) Lo único que le puedo decir a mi madre es que la quiero con locura”.