Anabel, a Las Mellis: “¡Yo no tengo nada que ver! ¡Qué me dejáis en paz con las adicciones de mi primo!”

Anabel Pantoja: “Decir eso en el contexto en el que estamos hablando es muy sucio”

Anabel estalla contra las Mellis: “¿Por qué voy a tener que reconocer un crimen que no he cometido?”

Anabel Pantoja recibía la visita de Las Mellis en el plató de ‘Sálvame’ después de rifirrafe del pasado lunes donde una de las hermanas insinuó que Anabel era conocedora de todos los problemas de su primo.

Ya en plató continuaron las insinuaciones por parte de Las Melli: “Yo no me he escondido nunca detrás de una carriola en una parada del Camino, en 2003, que te escapaste con tu primo, lo que tu hicieras detrás no me importa, pero tú eras conocedora de todo”.

Antes casi de que terminase de hablar una de Las Mellis, Anabel Pantoja se levantó de su sitio y abandonó el plató muy enfadada: “Las voy a demandar”. Poco después, la colaboradora volvía mientras subía el tono del enfrentamiento.

Anabel, desesperada por las acusaciones de las que fueran amigas de la familia Pantoja, terminó estallando y encarándose con ellas: “Decir eso en el contexto en el que estamos hablando es muy sucio, es muy sucio lo que habéis hecho ¡Mamarrachas!”.

“¡Yo no tengo nada que ver! ¡Qué me dejáis en paz con las adicciones de mi primo! ¿Por qué voy a tener que mentir? Yo no sabía nada de lo que pasaba… ¿Por qué voy a tener que reconocer un crimen que no he cometido?”, continuaba gritando desesperada Anabel Pantoja.

Anabel no ha podido más y tras el duro enfrentamiento y le ha pedido a Carlota Corredera salir del plató. Como no se encontraba bien, obviamente le ha dejado. “Gordi, ¿tú ves normal que te pongas así?”, le ha dicho Belén Esteban a su amiga mientras la calmaba. “Que yo sé que tú no sabías nada”, le contestaba Belén al ver que Anabel estaba rota por la acusación de las Mellis, “que no sabía nada te lo juro por dios”.

Después Belén ha vuelto al plató y hemos podido escuchar que Anabel ha llamado a su madre para contarle lo que le había pasado en el plató.

Las Mellis sorprenden a Anabel como las gemelas de 'El resplandor'