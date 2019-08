Anabel Pantoja se va al baño en medio de programa sin avisar porque se encontraba "indispuesta"

Cuando Anabel ha aparecido le ha comentado a Kiko que se encontraba "indispuesta" y que había vomitado en el baño "un poco". En ese momento el presentador ha decidido acompañarla y, regresando al plató, Kiko ha decidido plantear la duda: "¿Estás embarazada?", ante lo que Anabel ha contestado: "No lo sé, creo que no, pero no tomo medidas suficientes como para no estarlo".