Anabel Pantoja advierte a 'Sálvame': "No voy a perder a mi familia por hablar aquí más de la cuenta"

Durante todo este tipo, la colaboradora ha vivido en la lejanía cómo estallaba la guerra que menos esperaba: la que se ha abieroto entre su primo, Kiko Rivera, y su tía, Isabel Pantoja. Parece un conflicto que no tiene solución, Anabel lo ha pasado muy mal y ha tenido que enfrentarse a quien le acusa de no mojarse en el conflicto.

“Entiendo que esto es un programa espectáculo, hay que dar un paso, una opinión, yo la voy a dar pero hasta donde yo quiera porque es la libertad que me han dado mis directores”, empezaba a decir y advertía: “Si me dicen hasta donde tengo que llegar, a lo mejor no estaré en el programa, pero me han dado libertad y no voy a perder a mi familia, como la tenga, por hablar en este programa más de la cuenta”.