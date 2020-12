Anabel Pantoja responde al reproche de su prima Isa: "Si tiene tiempo para una entrevista podía haberme llamado cinco minutos"

No me vale que estén un tiempo sin que quieran saber nada y de repente a las tantas quieran ver a Albertito porque les entre un ataque de amor

En directo en ‘Sálvame’, la colaboradora ha respondido a las alusiones y es que Isa ha dejado claro que “nunca” ha prohibido ver a su hijo a nadie de su familia, pero también que ninguno ha visitado su casa: “No me vale que estén un tiempo sin que quieran saber nada y de repente a las tantas quieran ver a Albertito porque les entre un ataque de amor”.

“No entiendo ese tipo de personas”, insiste Isa, añadiendo que su madre, por mucho que quiera a su prima, no le hace ninguna gracias que salga en televisión.

Lo que más me importa es que mi familia se arregle y esto es una chorrada

Para Anabel, este último punto no es nuevo porque lo ha dicho la propia Isabel Pantoja y se negaba a abrir un nuevo frente con su prima: “Si ella quiere decir eso de mí yo no la voy a atacar, lo que más me importa es que mi familia se arregle y esto es una chorrada porque los quiero hasta la muerte”.