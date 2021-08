Anabel Pantoja se rompe hablando de Kiko Rivera: “Lo eché mucho en falta”

Quienes no estuvieron fueron sus hijos y Kiko Rivera se ha pronunciado a través de sus redes sociales. El DJ ha reconocido el talento de su madre matizando que hablaba de la música y la artista, pero no de su madre. Es más, Kiko publicaba una imagen de su padre dejando claro la falta que le hace.

Viendo estas imágenes, Anabel se rompía en ‘Sálvame’: “El sábado yo lo eché mucho en (…) Yo no he hablado ni con él ni con ella pero a Kiko le encanta ir los conciertos, ir ver a los músicos y su madre se salió de manera brutal, no sé de dónde sacó la fuerza, hubo temas en los cuales me acordaba mucho de él”.