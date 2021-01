A Anabel Pantoja no le han gustado las palabras de Kiko Rivera: "No lo vi bien, me sentí mal por él"

Kiko Rivera abordaba su guerra familiar y Anabel Pantoja critica las circunstancias ya que su primo iba disfrazado de rey mago: "No era el momento"

Según Kiko Rivera, su madre le ha dicho que ya no son familia: "Es muy fuerte"

Anabel Pantoja ha abordado en directo desde Canarias todas las polémicas que rodean a su familia y es que los Pantoja están en plena guerra familiar. Según nos contó el propio Kiko Rivera en un evento, su madre no solo no quiere hablar con él, también le ha dicho que ya no forma parte de su familia y la colaboradora de ‘Sálvame’ no da crédito.

Es lo que siente, pero no era el momento

“Me parece todo muy fuerte, no quiero pensar que es verdad”, nos decía Anabel que confiesa que mandó un mensaje a su primo porque no vio apropiadas sus declaraciones: “Es lo que siente, pero no era el momento”.

Y es que Kiko Rivera estaba disfrazado de Rey Mago junto a Luis Rollán y Omar Montes en un centro comercial: “Se puede desahogar donde le dé la gana pero ahí no lo vi bien, no me sentí bien, me sentí mal por él”.

¿Quién estuvo en Cantora en Nochevieja?