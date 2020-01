El talón de Aquiles de Anabel Pantoja: sus primos y el conflicto entre ellos

Nada más empezar su Plan Pantoja en ‘Sálvame’, Anabel no pudo evitar las lágrimas pensando en su familia y en que ella quiere formar una propia: sus primos tienen sus parejas, sus hijos… y ella envidia esta estabilidad, el hecho de tener un hogar junto a su pareja.

El gran problema entre Kiko e Isa llegó con una exclusiva que ella dio mientras su hermano y su cuñada concursaban en ‘GH VIP’. Allí, Kiko contó que había tenido un problema de adicciones y, fuera, Isa habló de su enfermedad, de que no le hicieron partícipe de ella y que Kiko quiso ingresar en un centro pero su madre no le dejó. “Me da mucha pena, no se puede escupir para arriba”, se quejaba Anabel: “He luchado mucho para que estén bien, pero es muy difícil”.