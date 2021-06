Anabel Pantoja, muy afectada tras su enfrentamiento con Kiko Rivera: “Quiero recuperarle”

Anabel y su primo protagonizaron un fuerte encontronazo en el ‘Deluxe’

Tras el duro enfrentamiento con su primo Kiko Rivera en el ‘Deluxe’, Anabel Pantoja comenzaba ‘Sálvame’ este lunes en una salita, sola ‘entre rejas’ y sonando de fondo el éxito de Diana Navarro ‘Sola’.

Antes de entrar en plató, Anabel se sinceró y respondió alguna de las preguntas importantes de sus compañeros. “El viernes me fui de aquí muy mal y creo que él también, me costa que él también”, comentaba antes de dejar claro que desde el ‘Deluxe’ no ha hablado ni con su tía ni con su primo.

El domino en ‘Viva la vida’, Irene Rosales deje entrever que Anabel le había escrito un mensaje a Kiko. “Yo no quería hacer esto público, pero… en el mensaje le decía que necesitaba y que quería por favor, sentarme con él para hablar, pero no me contestó”, confesaba Anabel Pantoja.

“Lo del viernes no estaba preparado ni para él, ni para mí… me vi sentada en el ‘intimo’ con mi primo y Jorge Javier…”, aseguraba Anabel Pantoja que también quiso admitir alguno de sus errores en el conflicto con Kiko Rivera: “En ocasiones he sido cobarde y no he estado a la altura”.

“Todo lo que diga hoy es fomentar algo que no quiero fomentar, porque yo quiero recuperar a Kiko, me gustaría recuperarlo… si él no quiere, yo siempre le respetaré. A raíz del viernes yo he decidido llorar por dentro, sentirme mal por dentro, pero demostrar frialdad y no ponerme en un plató como me puse en mese anteriores o, incluso, el viernes”, continuaba visiblemente afectada a punto de llorar