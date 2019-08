El motivo por el que Ania Iglesias no protagonizó un cara a cara con Lydia Lozano: quería más dinero

Ania Iglesias y Lydia Lozano se convirtieron en las protagonistas indiscutibles del especial de 'Sálvame Marbella y tal y tal'. Según Ania, la colaboradora le había hecho llorar pero, según Lydia, la estilista le proponía estilismos que no le favorecían y no tuvo el definitivo hasta media hora antes de empezar el programa.

El enfrentamiento estalló con un comentario de Ania a Lydia diciéndole: "No aceptas tu físico", unas palabras que hicieron que todos cerraran filas en torno a la colaboradora y en contra de la ex gran hermana. Lydia se marchó de plató, llorando y negando tener ningún problema de complejos.

Hubo más conflictos, también más lágrimas por parte de Ania y todo iba a resolverse 24 horas después, pero no fue posible, porque Ania no quiso acudir al programa ¿El motivo? Nos lo ha trasladado Gema López: "Ella pedía más dinero para hacer un cara a cara con Lydia, entendía que no venía a hacer un trabajo de estilista sino que venía a resolver un conflicto y que el conflicto se pagaba más".