Inédito, el 'brote' de Lydia lozano contra Ania Iglesias: "Voy a ir hecha un adefesio, que no cobre"

Ania le propuso trajes, a ella no le gustaron porque no era lo que pedían dirección y el traje llegó tardísimo, 30 minutos antes del directo, cuando Lydia ya estaba maquillada y con la peluca puesta. Por ello, diez minutos antes, Lydia estaba fuera de sí y hemos podido ver las imágenes inéditas: “¡Voy a ir hecha un adefesio porque no se puede probar un traje a un minuto del programa!”