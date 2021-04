Clemente Lequio respalda a Antonia Dell'Atte: "Estoy en contra de los malos tratos, del bullying y de cualquier forma de abuso, por eso mi madre tiene mi total apoyo"

Tras escuchar el testimonio de Rocío Carrasco y Alessandro Lequio cuestionó algunos puntos y la aludida aseguró: "Perro no come perro". Ante la controversia, Antonia Dell'Atte alzó la voz asegurando que hay documentación en la que su expareja y padre de su hijo reconoce que le "maltrató". Sin embargo, él lo niega, Ana García Obregón le ha respaldado y ahora es Clemente, hijo de Antonia y Alessandro, quien apoya a su madre.

"Estoy en contra de los malos tratos, del bullying y de cualquier forma de abuso, por eso mi madre tiene mi total apoyo", empieza a escribir Clemente, apoyando y destacando el "coraje" y la "valentía" de su madre: "Son una fuente de inspiración no solo para mí, sino para todas las personas que han vivido lo mismo".

Cree que es "una pena" que en la sociedad actual, "la sociedad del despertar de la justicia social", se "disminuya" y "niegue" lo que asegura es una "sentencia clara". Además, no entiende que a su madre se la tache de "mentirosa", "oportunista" y "criminal" en un tema que ella denunció "a su tiempo".

"Espero que la gente tome conciencia des este tema social y que no vea maldad donde no hay fines lucrativos o especulativos", se despide Clemente y su madre comenta esta publicación en Instagram: "I love you!!!", escribía con muchos corazones.