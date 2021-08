Carlota Corredera, ante la información sobre Kiko Hernández: "Si decide dejar el programa, yo no levanto cabeza"

Kiko Hernández no es un intocable de ‘Sálvame’ y prueba de ello es lo que va a pasar esta tarde. “Si Kiko hoy de pronto decide dejar le programa no levanto cabeza”, decía Carlota Corredera y es que siempre ha confesado que es una de sus “debilidades” en ‘Sálvame’: “Yo sé que a veces se genera la duda de que cuando salimos a trabajar estamos avisados, manejamos información… No, Kiko no tiene ni idea de qué va a pasar hoy”.