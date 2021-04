Todo empezó con una bomba, la que lanzó en el plató de ‘Sálvame’ Kiko Jiménez. Según el colaborador, Antonio David Flores tendría en su poder una grabación, un “vídeo” con el que habría “atemorizado” a Rocío Jurado y Ortega Cano. El colaborador no lo ha visto, pero Antonio David se lo ha contado y sí le ha mostrado otros vídeos domésticos de sus viajes por el extranjero.

Sin embargo, no es la única grabación que tendría en su poder Antonio David. Los directores del programa tienen constancia de que el excolaborador les grabó tanto en reuniones como en conversaciones privadas de trabajo. Y no es el único, al menos hay dos personas más del equipo que lo han hecho.