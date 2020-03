Belén Esteban, aislada en casa por prevención: "Es la primera vez que he llorado por no ir a trabajar"

Como diabética, Belén Esteban es un caso de riesgo ante el coronavirus por lo que su endocrino ha sido muy claro: no puede salir de casa. “Tengo que tener mucho cuidado, no tengo miedo, pero estoy un poco inquieta”, nos ha explicado la colaboradora de ‘Sálvame’ que, en ciertos momentos, se emocionaba: “Es la primera vez que he llorado por no ir a trabajar”.