Belén Esteban vuelve de su despedida de soltera con un dardo para Diego Arrabal: "No hables así de Miguel"

Pero también ha lanzado un par de dardos, sobre todo dirigidos a Diego Arrabal. Desde ‘Viva la vida’, el paparazzi criticó que Belén publicara las fotos y se preguntaba dónde estaba el novio, a quien se dirigía como “el Miguel” porque él no mostraba nada en las redes sociales: "Primero, Miguel no tiene Instagram y segundo, yo no me meto con tu mujer, Virginia, porque no vende su vida, Miguel tampoco, así que no hables así de él”, le ha respondido Belén.