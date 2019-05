"Excesiva", "perjudicial" y "desmesurada": Los colaboradores de 'Sálvame' responden a los ataques de Carmen Borrego

Atónitos, los colaboradores del programa han respondido. Belén Esteban no entiende que, si Carmen estaba así, no se marchara antes; para Mila Ximénez su excompañera ha sido "excesiva" pero, sobre todo, ha resultado "perjudicial" para su hermana Terelu; para Rafa Mora, esto no es más que una pose, un argumento "premeditado" de Carmen para dar que hablar en su nuevo trabajo; Gema López cree que Carmen no es ni valiente ni coherente y Antonio Tejado le calificaba como "desmesurada".