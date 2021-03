La entrevista documental de Rocío Carrasco que Telecinco emitirá el domingo a las 22:00 h. ha sacudido España. Todo el mundo está expectante por conocer, después de 25 años, la versión de la hija de Rocío Jurado en su conflicto con Antonio David. Belén Esteban ayer, cuando ‘Sálvame’ emitió el avance, no estaba en plató, pero desde su casa no se perdía ni una palabra de lo que se decía en el programa. “Tengo sillones, pero me puse la silla enfrente de la tele”, ha contado, para mostrar el tremendo interés que sentía por el bombazo.