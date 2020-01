Belén Esteban responde a los ataques de Mila Ximénez y acusa a alguien de malmeter: "Sé quién eres, estás intoxicando al programa entero "

Tras tres meses en la casa de ‘GH VIP', Mila Ximénez se reencontró con sus compañeros de ‘Sálvame’ fuera de cámaras, apenas fue un saludo, pero ya percibió algo raro. Con el paso de los días ha descubierto lo que ha sucedido y siente una profunda “tristeza” porque cree que no han empatizado con ella y con lo mal que lo ha pasado.

Además, personaliza en Belén Esteban. Cree que la colaboradora de ‘Sálvame’ se ha vengado, la felicita por ello y le da un consejo: “Si ha querido cobrarse mis críticas después de tantos años, que se lo mire un poco”. Y no solo eso, también se queja de que pidiera su expulsión y deja caer: “Si me odia no entiendo por qué fuerza ser mi amiga”.