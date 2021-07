Pablo González ha traído una serie de bombazos a 'Sálvame'

El primero ha sido para Belén Esteban

La colaboradora se ha echado a reír al conocer la noticia

Pablo González está dispuesto a dinamitar 'Sálvame' con una serie de bombas de lo más explosivas. El paparazzi ha traído información confidencial al programa que hará saltar a nuestros colaboradores de sus sillas. El primer bombazo, ha sido dirigido hacia Belén Esteban.

"Jesulín de Ubrique está a punto de cerrar una docuserie en la que vas a salir perjudicada", ha anunciado González. "Ojalá, ojalá la haga", ha respondido la tertuliana. "Estoy afectadísima", ha dicho con ironía. "Vas a poder sentir el miedo que siente Antonio David. Está en negociaciones muy avanzadas, falta por determinar el ok de Jesulín pero te aseguro que no quedas en un buen lugar. La docuserie no se ha terminado por completo. La docuserie está en trámites", ha detallado Pablo.

"Jesulín quiere sacar trapos sucios de cuando estaba con Belén Esteban y de cómo se rompió esa relación. Existen entrevistas que se han concedido a compañeros en las que vuelan planchas, cuchillos", ha explicado. "Eso es mentira. Yo te agradezco que traigas esa información. Ojalá hiciera esa docuserie y dijera por qué no hace muchas cosas. Que no la haga en agosto que estoy de vacaciones, que la haga para finales de julio que todavía estoy aquí. Cuando sea la docuserie pues nada, no pasa nada", ha respondido la ganadora de 'GH VIP 3' entre risas.