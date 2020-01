Belén Esteban sigue culpando a Belén Ro de intoxicar a Mila Ximénez: "Presume del audio que Mila me mandó"

Belén Esteban tiene claro que alguien ha intoxicado a Mila Ximénez contra ella. Es cierto que Belén criticó la forma de concursar de su compañera en ‘GH VIP’, también que pidió su expulsión en alguna ocasión… Pero reitera que todo lo que dijo fue con tranquilidad y respeto. Por eso, no entiende que Mila le acuse de venganza.

El 19 de diciembre, Mila Ximénez salió de ‘GH VIP’, solo 24 horas después se encontró con Belén en maquillaje, se saludaron y no hablaron nada. Pasadas las fiestas, el viernes 3 de enero y sin que nada pasara durante este tiempo, Belén vio una foto en redes sociales de Mila Ximénez y Belén Rodríguez. Foto a la que acompañaba un texto de Belén. “Si me das a elegir, me quedo contigo”.