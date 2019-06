Belén Esteban nos cuenta cómo fue su despedida: "Me emocionó mucho ver a Terelu"

Todavía con la música en los oídos, las colaboradoras han acudido a su puesto en ‘Sálvame’ y Belén (además de contarnos que Paz tiró a Laura Fa vestida a la piscina), nos ha contado cómo se sintió: “De verdad que aquí me he matado con casi todo el mundo pero ayer me emocioné mucho y sobre todo que viniera Terelu, no lo esperaba y me hizo mucha ilusión”. Y no fue la única sorpresa ya que Jorge Javier Vázquez también se unió más tarde a la fiesta.