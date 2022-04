Belén Rodríguez carga contra Gloria Camila: "Viene a dar lecciones de periodismo"

Ana María Aldón dio una polémica entrevista a la revista Lecturas . En el tabloide, la mujer de Ortega Cano cargo duramente contra la familia de éste. " La familia de mi marido estuvo a punto de cargarse mi vida . Me acababa de quedar embarazada, ¿y tener que aguantar yo tanta injusticia? No voy a perdonar jamás que pusieran en duda la paternidad de mi hijo", aseguró.

" Me quise quitar de en medio por culpa de mi familia política . Un día cogí el coche, no podía más… Lo que viniera primero. Si venía un camión, un camión. Y si venía un terraplén, un terraplén", declara.

En 'Ya son las ocho', Gloria Camila culpaba directamente a la revista: "Entiendo que al final, hay que generar morbo en los titulares para que se compre la revista, pero tergiversar el contenido de la entrevista...Dan titulares por generar un poco de morbo y no es eso. No va a haber separación. Si leemos la entrevista, lo que dice de mi padre dentro son cosas maravillosas. Dice que hay veces que no se ha sentido valorada, no que se sienta despreciada", aclaraba la hermana de Rocío Carrasco.