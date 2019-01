Belén Esteban ha hablado en 'Sálvame' sobre el estado de salud de su compañera y amiga Terelu . Ha contado que, un día que fueron a cenar a un restaurante, en el baño Terelu le enseñó la espalda. Así lo describe la colaboradora: ". No eran cardenales". Luego ha aclarado, junto a María Patiño y Kiko Hernández, que dichas secuelas eran producto de una complicación de su operación, cuyas heridas no cicatrizaban. Patiño ha añadido que, según le ha contado Carmen Borrego, ". Esas heridas son producto de que "para rellenar el pecho le cogieron grasa de la espalda".

Durante sus intervenciones, Belén tenía mucho cuidado con lo que decía para no ofender a su compañera. Pero, en directo, Terelu le envió un mensaje a la colaboradora y la instó a contar lo que quisiera. Y Belén lo hizo: "Vi a Terelu con dos aparatitos con cables que iban al pecho. Tenía todo el pecho tapado, oprimido, con un sujetador", contó Belén. Además, añadió que su amiga debería haberse recuperado en un mes, pero han acabado siendo tres: "Terelu no ha querido tirar la toalla. Es una manera de hablar lo que voy a decir: Yo sé que le han dado ganas de tirarse por la ventana de dolor ”.

En el programa también se emitieron unas palabras dichas por Terelu sobre la labor de sus compañeros: "Me he dado cuenta de que somos demoledores con algunas personas, no mostramos simpatía ni apego con la gente y quizás deberíamos frenar un poco".