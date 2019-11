El cabreo de Kiko Hernández con Alberto: "No nos tomes por gilimemos y reconoce que te han pillado"

Alberto ha vuelto a 'Sálvame' porque le han pillado con unos audios en los que reconoce que está haciendo un "papelón" en su relación con el Maestro Joao y en los que da a entender que lo único que busca es la fama. Alberto, lejos de reconocer su error, ha dicho que era una broma y esto ha hecho que Hernández estalle: "No nos tomes por gilimemos y reconoce que te han pillado". Además, el colaborador cree que es lo mejor para él porque no es ningún "delito" que le guste la televisión: "A todos los que estamos aquí nos gusta la tele, no hay que mentir en una tontería como esa"