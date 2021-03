“En el documental se recupera solo la portada de la verja, en la que dice que no la pudo sacar por la ventana porque había una verja, y en el documental se ha demostrado que no es verdad. Entonces a partir de ahí vamos a reflexionar lo que han escuchado eso niños cuando su padre ha contado, públicamente y cobrando, lo que ha contado”, continuaba la presentadora.

“Todos hemos sido cómplices, yo la primera… yo entrevisté a Antonio David y el otro día me vino a la cabeza una conversación. Cuando pasa lo de la orden de alejamiento de Rocío, a los pocos meses, yo quedo con Antonio David y su representante, yo en ese momento era la directora del ‘Deluxe’, él estaba pletórico. En esa reunión nos vendió un contenido brutal… pero en un momento dado, nos aparta su representante para pedirnos una cifra por su testimonio que no se pagaba en el ‘Deluxe’ que ni te puedo decir hacía cuanto… y nos dijo: ‘Es que, si no, a él no le compensa hablar porque tienen tantos problemas con Hacienda…’ Era una cifra la que pedía, Antonio... y era para hablar de lo que había pasado en esa casa, y su hija era menor de edad. Su intención era comercializar con todo eso”, desvelaba Carlota Corredera.