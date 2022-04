Carlota Corredera, muy preocupada por la operación de Belén Esteban: "Tiene más peligro por ser diabética"

"En el tema psicológico, lo que para ella supone estar tanto tiempo parada, sé que no va a ser fácil por su manera de ser y por su carácter, pero tiene que tener paciencia, que es lo más difícil de todo", ha explicado Carlota Corredera, que ha reiterado que lo importante en este momento es que salga bien la operación de la princesa del pueblo, que llegó al hospital en una ambulancia tapándose la cara con una manta para que los paparazzi no la vieran.

"Yo respeto absolutamente su decisión y entiendo que es un momento muy desagradable para ella, muy doloroso. Belén ha atendido siempre a todos los medios y si hoy su decisión ha sido taparse, también creo que hay que respetarla y atenderla", ha comentado Carlota, defendiendo que su amiga no haya querido que la fotografíen en su llegada al hospital. Por último, la periodista ha explicado que ella sí que ha podido hablar con Belén, que explicó que no estaba atendiendo a las llamadas porque no se encontraba "con mucho ánimo" tras su caída: "Yo me he intercambiado WhatsApp con ella y hemos podido escucharnos nuestras voces, por lo menos".