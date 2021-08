“A los once años dejé de ser niña y dejé de creer”, decía Chelo y es que su madre, que sufría una enfermedad por la que estuvo ingresada en un centro psiquiátrico, decidió dejar de vivir: “Lo primero que me dijeron las monjas es que mi madre había muerto en pecado”.

Pero además, en aquella época a las personas que morían así no se les permitía ser enterrados en un cementerio, con lo que su padre lo vendió todo para pagar lo necesario para conseguir que fuera enterrada en La Almudena. Entonces no le diagnosticaron, hoy por hoy, Chelo cree que su madre sufría bipolaridad.

A partir de entonces, vivió también con su abuela paterna y con ella descubrió que no todas las abuelas son buenas: “No me quiso, no nos trataba bien y mi padre pagaba religiosamente”. Por eso, Chelo no lo dudó y se cambió el nombre: “Mi abuela se llamaba Consuelo y yo no quería tener nada que ver con esta señora”.