Los colaboradores se posicionan con Fani y Christofer: "Fani, lo que no quieres para ti, no se lo hagas a los demás"

Sin embargo, hay quien piensa que Christofer acepta esta actitud en su novia: "Si ella no fuese así, a él no le gustaría. Lleva en la cara que le hagan esto, si no le es desleal no quiere estar con ella. Seguro que acaban juntos mucho tiempo", ha opinado Kiko Hernández.

Además, Belén Esteban ha aprovechado para mandarle un mensaje a la concursante: "Es una egoísta. Fani, lo que no quieres para ti, no lo hagas a los demás". Pero, Kiko Matamoros ha iniciado otro debate: "Hay gente que disfruta sufriendo en una relación. Son una pareja muy normal, ella ha caído en la tentación y no hay más, pero creo que es un perdedor". Ante esto, Carlota Corredera ha saltado: "No creo que haya nadie que disfrute sabiendo que le están siendo desleal. Un cosa es que lo consientas, pero no que lo disfrutes".